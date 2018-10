La vague du changement a déferlé dans Verchères et à travers le Québec!

Crédit photo : CAQ

La vague du changement a déferlé dans la circonscription de Verchères et à travers le Québec lundi soir dernier. Le candidat du PQ, Stéphane Bergeron, un ténor de la formation souverainiste, a perdu face à la candidate de la CAQ, Suzanne Dansereau, dans Verchères, au terme d’une lutte relativement serrée. Mme Dansereau a obtenu 37.44% des votes, alors que le député sortant a recueilli 35.6% des voix.

La Montérégie a aussi voté massivement pour pe changement. Dix-neuf des vingt-trois circonscriptions de la Montérégie appartiennent à la CAQ, selon les résultats du DGEQ. Seules quatre circonscriptions ne font pas partie de la vague. L’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette a résisté dans La Pinière, alors que les libéraux ont aussi fait réélire Nicole Ménard dans Laporte et Marie-Claude Nichols dans Vaudreuil. Pour sa part, Catherine Fournier est l’une des neuf députés élus du Parti Québécois. La plus jeune députée de l’Assemblée nationale a été réélue dans Marie-Victorin par 705 voix.