La SuperQuête est de retour à Varennes et Contrecoeur du 27 au 30 septembre prochains

C’est une grosse fin de semaine qui s’annonce alors que les différents candidats aux élections provinciales solliciteront vos votes en vue du scrutin du 1er octobre prochain, tandis que les paroisses Sainte-Anne de Varennes et Sainte-Trinité de Contrecœur solliciteront pour leur part vos dons dans le cadre de la SuperQuête qui se tiendra du 27 au 30 septembre prochains.

La SuperQuête est donc de retour à Varennes et, cette année, la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur participe à cette grande campagne de financement qui connaît du succès et qui est appréciée des donateurs, comme l’explique Sylvain Bolduc, gérant administratif de la paroisse Sainte-Anne et du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville.

Selon lui, les donateurs apprécient cette formule car il n’y a pas de billets parfois coûteux à acheter; c’est facile de faire un don pour lequel un reçu aux fins d’impôts sera émis dans sa totalité; les bénévoles sont présents aux différents endroits sur le territoire, ce qui permet de rejoindre plus facilement tous les résidents qui ont à cœur le patrimoine bâti dans leur paroisse.

M. Bolduc ajoute que la SuperQuête a toujours le même but, c’est-à-dire celui de boucler le budget et de réduire le déficit d’opérations régulières. Il souligne que les seules dépenses d’électricité, de chauffage, d’entretien régulier et d’assurances exigent à elles seules la totalité de la quête hebdomadaire et même plus…

À Varennes, les bénévoles seront présents au IGA le jeudi 27 septembre en après-midi et en soirée, le vendredi 28 également en après-midi et en soirée, de même que le samedi 29 toute la journée. Ils seront aussi au Provigo de Varennes le jeudi 27 septembre et le vendredi 28 en après-midi, ainsi que toute la journée du samedi 29. Leur objectif est de 25 000 $.

À Contrecœur, les bénévoles se trouveront aux abords du IGA le vendredi 28 et le samedi 29 en après-midi et en soirée, alors qu’ils seront sur place toute la journée le dimanche 30 septembre. L’objectif est de 5 000 $.

« Nous comptons sur votre générosité toute particulière pour faire de cette SuperQuête un… SuperSuccès! », de conclure avec le sourire Sylvain Bolduc.