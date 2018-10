La SuperQuête de la paroisse Sainte-Anne: une réussite encore cette année!

Crédit photo : Courtoisie

Les citoyens de Varennes ont répondu présents lors de l’opération « SuperQuête dépassant encore cette année l’objectif de 25 000$ pour atteindre plus de 29 055$.

Il faut souligner la collaboration spéciale des Supermarchés IGA et Provigo qui nous ont permis d’installer des tables de collecte, ce partenariat nous a permis de rejoindre entre autres les personnes sensibles à notre patrimoine religieux et cette « grande Dame » qu’est la basilique Sainte-Anne.

Remerciements spéciaux à la direction des Résidences Seigneuries sur le Fleuve et à tous les résidents qui ont fourni un effort tout à fait particulier.

Merci à toutes les personnes qui ont fait de cette SuperQuête un succès retentissant.

Ma basilique j’y viens,

Ma basilique j’y tiens!