La Suède pour des joueuses de soccer de Boucherville

Quinze jeunes joueuses de soccer de Boucherville s’apprêtent à vivre une expérience de rêve cet été alors qu’elles prendront part à la Coupe Gothia, à Göteborg, en Suède, une compétition internationale qui vise à faire la promotion du soccer récréatif.

« C’est un véritable cadeau du ciel », lance le responsable de l’équipe, Olivier Perreault. « Les filles vont réaliser une expérience qui restera gravée dans leur mémoire. »

Des joueuses et joueurs âgés de 11 à 18 ans et issus de 1 700 équipes de partout dans le monde, dont 24 du Canada, se rendront en Suède du 13 au 22 juillet. Les frais de transport et d’hébergement seront payés par la compagnie SKF, une multinationale spécialisée dans les pièces de roulement industriel.

Une chance

Il y a quelques semaines, Olivier Perreault, responsable bénévole du soccer récréatif dans les catégories U13, U14, U15, a été approché par Christian Paquet pour savoir si des joueuses souhaitaient tenter leur chance de participer à la Coupe Gothia. « J’ai envoyé un courriel à toutes les filles pour savoir celles qui étaient intéressées. J’ai reçu 26 réponses positives et j’ai dû trancher pour former une équipe de 15 joueuses », explique-t-il. « Nous avons pratiqué durant deux semaines. »

Le dimanche 27 mai au terrain Élie-Saab 1, un tournoi de qualification a été organisé afin de déterminer l’équipe qui irait en Suède. « Boucherville a joué contre Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil, et les filles n’ont accordé aucun but en quatre parties. En finale, contre Longueuil, Keyona Coulombe a compté trois buts », mentionne M. Perreault.

« Les filles capotaient lorsqu’elles ont obtenu la victoire. Je le savais que l’on allait gagner, je les connais depuis longtemps les filles. Je leur disais qu’elles étaient bonnes et que si une équipe réussissait à les battre, c’est qu’elle était vraiment solide! »

Les joueuses seront accompagnées d’Olivier Perreault, de Martin Lemire, de Martin Lafrance et de la conjointe de Christian Paquette. Plusieurs parents seront aussi de la partie.