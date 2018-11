La Sortie RIP au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher remporte un vif succès

Crédit photo : Julian Fera

La Sortie RIP, Célébrez la vie !, nouvel événement organisé au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, avait lieu le jeudi 1er novembre dernier au Complexe funéraire Yves Légaré à Longueuil, aussi présentateur de l’événement. Grâce à tous les partenaires, participants et bénévoles, cette soirée a permis d’amasser un montant de 55 825 $.

Si certains doutaient de la réussite d’un événement dans un tel lieu, les plus audacieux auront été ravis d’y avoir assisté. Dès leur arrivée, les participants étaient plongés dans une ambiance toute spéciale en foulant le tapis rouge bordé de deux corbillards. Les gens du Groupe Yves Légaré ont été très généreux d’accepter de repousser les limites du complexe funéraire en utilisant des cercueils pour conserver glace et boissons et en osant installer un DJ et une piste de danse dans cet endroit qui évoque pourtant rarement la fête. Cocktails spéciaux et discours de bienvenue donnaient le coup d’envoi à cette soirée avec la présence de l’animateur Jean-François Baril. Soulignons la présence sur scène de M. Bruno Poirier, directeur général de la Fondation, de Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, de M. Yves Légaré, président du Groupe Yves Légaré, de M. Tomasz Hlywa, directeur principal de développement et marketing chez Groupe Yves Légaré ainsi que du Dre Pascale Désautels, chef du département de natalité à l’Hôpital Pierre-Boucher. Plusieurs chefs et restaurants ont participé au succès de cette soirée en offrant de succulentes bouchées en cocktail dînatoire.

La soirée était placée sous le thème de la Fête des Morts, tradition célébrée le 1er novembre par les Mexicains qui se rendent dans les cimetières avec des offrandes de nourriture, d’alcools, de friandises et de musique selon les goûts du défunt qu’ils veulent honorer. Elle visait, pour la Fondation, à célébrer la vie, puisque les profits de l’événement seront entièrement remis au projet d’agrandissement du Centre des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher.