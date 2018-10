La Société du patrimoine dévoile un documentaire sur les premières familles hollandaises arrivées à Boucherville

Les immigrants hollandais font partie de l’histoire de Boucherville, du moins celle de l’après-guerre. Quelque 185 000 ressortissants néerlandais ont choisi de refaire leur vie au Canada au lendemain de la Seconde Guerre mondiale parce que l’économie de leur pays avait été dévastée. Comme une grande partie des terres agricoles avait été inondée, les familles d’agriculteurs des Pays-Bas se trouvaient au chômage. Dans ce sillon, près de 16 000 personnes issues de familles agricoles néerlandaises se sont relocalisées au Canada entre 1947 et l’automne 1949. Plusieurs parmi eux ont choisi de s’établir au Québec. Ce mouvement s’est également poursuivi durant la première partie des années ’50.

Milieu agricole à cette époque, Boucherville a accueilli quelques familles en provenance de ce pays européen. Question de relater cette épisode marquant de la municipalité, la Société du patrimoine de Boucherville a présenté lors des Journées de la culture un documentaire mettant en scène des séquences d’archives de quelques familles hollandaises ayant choisi de s’installer dans la région et d’y faire leur vie. Pour l’occasion, les arrivants toujours en vie de cette époque et leurs descendants étaient rassemblés à la salle paroissiale Sainte-Famille pour visionner cette production audiovisuelle remplie de chaleureux souvenirs.

Le documentaire porte principalement sur les De Vette et les Van Velzen. La majorité des séquences contenues dans le film provient de scènes tournées sur les Îles-de-Boucherville. Les images présentent des scènes d’archives cocasses comme la traversée sur des ponts de glace durant l’hiver. Il fallait bien que les enfants se rendent à l’école! En saison régulière, les embarcations à moteur étaient utilisées.

Les adultes, eux, s’occupaient de la production maraîchère. Ils ont d’ailleurs contribué au développement économique de Boucherville.

La Société du patrimoine a confié au producteur Hubert Lavallée Bellefleur la préparation de ce documentaire. Ce dernier a fait appel à une jeune équipe pour réaliser ce film.