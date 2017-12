La série de victoires du Collège Français s’arrête à 6

(Communiqué CF) Le Collège Français de Longueuil affrontait, la fin de semaine dernière, ses deux rivaux de la Rive-Sud au Colisée Jean-Béliveau, alors qu’il recevait la visite des Forts de Chambly et des Inouk de Granby. Les hommes de Pierre Pétroni s’amenaient dans le week-end avec une séquence de 5 victoires consécutives.

Vendredi soir, la bataille de la 112 reprenait, entre les Forts de Chambly et le CF. Les visiteurs ont d’abord ouvert la marque en fin de première période. Mais le CF a été impitoyable à partir de la deuxième, marquant 6 buts sans riposte, grâce aux buts de Vincent Chapleau (27e), Jason Lanoue (13e), Félix Paré-Poitras (10e), William Jacques (13e), Maxime Chagnon (14e) et Guillaume Pitre (3e). Le CF l’a donc emporté par la marque de 6-1, dirigeant un barrage de 40 tirs sur le gardien Hugo Duteau, contre 21 sur le gardien du CF, Gabriel Morency. C’était une sixième victoire consécutive pour Longueuil, qui est toujours invaincu dans la bataille de la 112 cette saison.

Deux jours plus tard, les Inouk de Granby s’amenaient au Colisée. On a eu droit à un véritable match de séries entre les deux rivaux, qui n’étaient qu’à 7 points d’écart au classement de la division Martin St-Louis. Les deux équipes se sont échangé des buts tout au long du match, mais le CF n’a jamais été en mesure de prendre les devants, s’inclinant par la marque de 5-3. Dans la défaite, la recrue Yanik Chagnon a marqué ses 4e et 5e de la saison, et William Jacques a également enfilé son 14e de la campagne.

La série de victoires du Collège Français s’arrête donc à 6. Il s’agissait de la première défaite du CF depuis le 8 novembre, face aux Rangers de Montréal-Est. Les Longueuillois sont toujours en tête de la division St-Louis, à 5 points devant les Inouk.

Le CF revient au Colisée Jean-Béliveau vendredi prochain, le 8 décembre, face aux Braves de Valleyfield.