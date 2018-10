La séance du conseil municipal de Boucherville en bref

La Ville de Boucherville vient de réviser la structure de la Direction des finances pour y ajouter les approvisionnements. Jusqu’à récemment, le Service des approvisionnements était associé à la Direction des travaux publics.

Le conseil municipal a déposé le projet de règlement relatif à l’agrandissement de la troisième et dernière phase de l’entrepôt du Service des travaux publics situé sur le Chemin du Lac. Le coût de ce projet s’élève à 575 000 $.

Un règlement hors cour a été conclu dans le dossier de la poursuite du Groupe Duval contre la Ville. Le litige portait sur un terrain appartenant à la municipalité qui avait déjà fait l’objet de discussions entre les parties. L’entreprise voulait obtenir ce lopin pour y installer sa concession Volkswagen. Or, la Ville a choisi de le conserver. Par la suite, Groupe Duval a porté la cause en justice avançant que ce terrain devait lui être cédé gratuitement mais les assureurs de la municipalité ont préféré régler hors cour. Au terme de l’accord intervenu, la Ville n’a eu qu’à payer sa franchise, soit 25 000 $. Le montant versé par la compagnie d’assurances à l’entreprise est demeuré confidentiel.

La Ville a confirmé avoir remis 10 000 $ au comité d’entraide de Boucherville. Cet organisme sociocommunautaire recueille des denrées alimentaires et des dons afin de soutenir des familles dans le besoin. Il est actif tout au long de l’année, mais particulièrement lors de la Guignolée. Plusieurs des bénévoles qui en font partie participent à la Grande guignolée des médias à chaque mois de décembre.

Le Club soccer Boucherville a également obtenu une subvention de 9500 $ de la municipalité. Ce montant servira à l’organisation des deux principales activités estivales des adeptes du soccer à Boucherville, la Classique de l’Express et la Surboum.

Le prochain Déjeuner du maire se tiendra le samedi 3 novembre prochain au Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, situé à proximité de la Maison des jeunes de Boucherville.