La Rive-Sud revient des Jeux du Québec avec une récolte de 87 médailles!

Crédit photo : Loisir et Sport Montérégie

(Communiqué de Loisir et Sport Montérégie)

Les performances des athlètes de la région ont été à la hauteur des attentes à la Finale des Jeux du Québec. Elles ont permis d’atteindre le premier rang. Au total, la Rive-Sud a cumulé 232 points, soit 17 de plus que la région des Laurentides, au second rang et 26 de plus que la Capitale Nationale qui, elle, termine au troisième rang.

Huit bannières seront exposées dans la région pour marquer ce moment, soit six de deuxième position, en escrime, en gymnastique, en haltérophilie, en hockey féminin, en plongeon et en trampoline de même que deux de troisième en patinage artistique et en judo.

À ces bannières de performance s’ajoute une autre de Mention de l’esprit sportif du MEES, décernée aux jeunes de la région en escrime.

La Rive-Sud a récolté un total de 87 médailles, ce qui constitue une amélioration de trois par rapport à la Finale de Drummonville (84) en 2015, c’est-à-dire le plus grand total à ces Jeux et 22 de plus que la région de Montréal qui en a cumulé 65.

«En tant que chef de délégation, je tiens à féliciter tous les athlètes pour leurs performances et à remercier les accompagnateurs, les entraîneurs et les missionnaires qui ont donné leur temps, leur énergie et leur savoir-faire pour encadrer et soutenir nos jeunes durant le séjour à Alma», a indiqué Jacques Legault.

«Au nom des 248 membres de la délégation Rive-Sud, un gros merci au comité organisateur et à ses milliers de bénévoles qui ont fait en sorte que la 52E FINALE restera gravée dans nos mémoires, non seulement en raison des performances sportives, mais aussi pour l’accueil des Almatois», a-t-il ajouté.