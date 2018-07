La Rive-Sud prête pour les Jeux du Québec

La Rive-Sud sera représentée par une délégation de près de 200 athlètes à la 53e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 27 juillet au 4 août prochains à Thetford Mines.

Au total, ce sont plus de 3 700 athlètes et 1 000 accompagnateurs qui participeront au plus grand rassemblement multisports provincial. Quinze sports seront présentés durant neuf jours.

Voici les athlètes qui iront à la Finale des Jeux du Québec connus au moment de mettre sous presse (d’autres peuvent s’ajouter à la liste)

Athlètes de Boucherville

Raphaël Parisella Cyclisme sur route

Catherine Boilard Athlétisme

Anne Flora Robert Cyclisme sur route

Clémence Paré Natation

Henri Griffin Baseball mixte

Victor Roy-Lafrance Baseball mixte

Noah Abel Baseball mixte

Léa Daoust Basketball féminin

Amélie Mailhot Volleyball de plage féminin

Léonie Gervais Basketball féminin

Marianne St-Arnauld Natation

Roseline Dubé Basketball féminin

Anabelle Guibord Soccer féminin

May-Lee Abel Voile

Mia Caron Volleyball féminin

Juliette Tremblay Voile

Marc-Antoine Durocher Volleyball masculin

Émile Bélanger Voile

Anne-France Boulé Triathlon

Antoine Ravet Volleyball masculin

Xavier Vollant Voile

Jérémy Lepage Volleyball masculin

Gregoire Mercier Noël Volleyball masculin

Athlètes de Sainte-Julie

Allyson Webb-Charland Cyclisme sur route

Félix Hamel Cyclisme sur route

Charles Louchard Golf

Maxime Giguère Tennis

Nicolas Fortin Baseball mixte

Mathieu Boudreau Basketball masculin

Camille Gagnon Golf

Xavier Desfossés Volleyball masculin

Lalou Michaud Soccer féminin

Christopher Quesnel Athlétisme

Mathey Brown Baseball mixte

Athlètes de Varennes

Charles Duquette Cyclisme sur route

Chloé Darsigny Soccer féminin

Justine Boucher-Marsan Basketball féminin

Gabriel St-Georges Baseball mixte

Félix Poulin Baseball mixte

Léa Rousseau Voile

Ariane Provencher Volleyball féminin

Marion Pellerin Soccer féminin

Charles Arsenault Triathlon

Athlètes de Verchères

Eva Gabelier Cyclisme sur route

Iris Gabelier Cyclisme sur route

D’autres chiffres

– Près de 135 000 spectateurs

– Retombées économiques de 12 M$ pour la région hôte

– 3 000 bénévoles