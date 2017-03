La Rive-Sud en tête de lice après le premier bloc de la Finale des Jeux du Québec à Alma

Crédit photo : CPA de Boucherville

Bien motivés à défendre les honneurs de la région, les athlètes membres de la délégation de la Rive-Sud ont fait belle figure à l’issue du premier bloc de la 52e Finale des Jeux du Québec, lors de la dernière fin de semaine de février à Alma. Ils ont terminé avec une récolte de 52 médailles, soit 22 d’or, 14 d’argent et 16 de bronze. Par conséquent, au moment de mettre sous presse, la Rive-Sud occupait le premier rang au classement général avec un total de 141 points. Elle avait une bonne longueur d’avance sur la région de la Capitale-Nationale qui suivait avec 117 points.

Parmi les faits saillants à souligner, le gymnaste Félix Desmarais a récolté sept médailles, ce qui a permis d’obtenir la deuxième place dans cette discipline au classement général. Du côté des athlètes de Boucherville, cinq participants ont remporté des médailles. Il s’agit de Nathan Yvars en gymnastique, Anna-Marie Lavoie, Maxence Bilodeau et Charly Laliberté-Laurent, tous les trois en patinage artistique, Victor Roy-Lafrance en patinage de vitesse et Coralie Levesque en ski de fond.

Autre performance digne de mention, les escrimeurs faisant partie de la délégation de la Rive-Sud se sont vu remettre le prix du Concours sportif pour l’enthousiasme démontré durant leur séjour à Alma.

Au classement, les autres disciplines ont obtenu les positions suivantes : curling féminin (7e), curling masculin (6e), escrime (2e), hockey féminin (2e) patinage artistique (3e), patinage de vitesse (7e), plongeon ( 2e), ski de fond (8e), taekwondo (7e) et trampoline (5e).

La délégation de la Rive-Sud compte 186 athlètes ayant été sélectionnés aux finales régionales. Les participants se mesurent dans 20 des 21 disciplines au programme. Les résultats du deuxième bloc n’étaient pas encore connus au moment de mettre sous presse. Toutefois, les performances des athlètes du premier bloc auront sans doute inspiré ceux du 2e dont les compétitions se sont terminées le 4 mars.