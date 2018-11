La Régie de police met en garde les amateurs du jeu vidéo « Fortnite »

Crédit photo : iStock

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a diffusé récemment une mise en garde aux amateurs du populaire jeu vidéo « Fortnite » après avoir pris connaissance de cas de « sextortion » auprès d’adolescents du territoire.

Le service de police a averti les jeunes et leurs parents que des événements de « sextorsion » en lien avec l’application Instagram ont été portés à leur intention alors qu’il est demandé à des adolescents d’envoyer des images intimes d’eux-mêmes.

Les récents cas utilisent comme appât le populaire jeu vidéo « Fortnite » en offrant un code pour accéder à un niveau supérieur. On explique que les suspects utilisent de faux avatars pour parvenir à intégrer des groupes d’amis à partir desquels ils lancent l’offre et piègent ainsi en privé leurs victimes.

Rappelons à ce sujet que la « sextorsion » est une forme d’extorsion par Internet où le cyberprédateur, en ayant recours à la ruse et aux mensonges, pousse la victime à se montrer nue et à poser des actes sexuels devant une caméra. Par la suite, le fraudeur menace de publier les images enregistrées à l’insu de la victime afin d’exiger des sommes d’argent ou d’autres photos.

En octobre seulement, quatre cas du genre ont été portés à l’attention de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, une situation qui est d’autant plus préoccupante que le nombre réel est habituellement beaucoup plus élevé, car les victimes ont souvent honte d’avouer s’être fait prendre par une telle forme de chantage.

À ce sujet, soulignons que le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) a lancé l’an dernier une campagne de sensibilisation destinée aux adolescents, car le nombre de cas porté à leur attention ne cesse de grimper. De plus, selon l’organisme qui a analysé les signalements provenant du site cyberaide.ca, les cas de « sextorsion » ont augmenté de 89 % en deux ans chez les garçons, soit plus rapidement que chez les filles.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les fraudeurs mettent-ils leurs menaces à exécution ?

• Malheureusement oui. Dans plusieurs cas, les vidéos compromettantes ont été publiées, et ce, même quand les victimes avaient payé l’argent demandé.

Faut-il payer la rançon pour éviter que ma vidéo soit publiée ?

• Non! Il ne faut jamais envoyer d’argent ni répondre aux fraudeurs. Ils en demandent toujours plus, le chantage ne cessera pas…

Je viens de recevoir une menace d’extorsion. Que dois-je faire dans l’immédiat?

• Ne cliquez sur aucun hyperlien et ne répondez pas aux menaces que vous recevez. • Modifiez vos mots de passe et assurez-vous que votre antivirus est à jour.

Conseils de prévention

• Ne faites pas de gestes compromettants sur Internet, même lorsque vous croyez être en privé.

• Évitez d’échanger des photos et des vidéos ou d’utiliser votre webcam pour poser des gestes intimes : les images pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. • Soyez vigilants si vous acceptez de converser avec une personne que vous ne connaissez pas.

• Ne partagez aucun renseignement personnel : adresse, date de naissance, détails personnels ou informations bancaires, etc.

• Si vous recevez des menaces d’extorsion, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de police.

(Mention de source : Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent)