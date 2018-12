La présidente des Emballages Carrousel honorée

Le 29 novembre dernier avait lieu à Toronto le banquet du Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY Canada, au cours duquel Mme Brigitte Jalbert, présidente- directrice générale des Emballages Carrousel, s’est vu décerner la mention spéciale Leadership stratégique. Mme Jalbert s’était déjà démarquée, quelques semaines auparavant, en devenant lauréate du Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY 2018– Entreprise à Entreprise lors du volet québécois de ce prestigieux concours.

Selon M. Daniel Baer, codirecteur du Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY pour le Québec, « Brigitte Jalbert a mérité ces honneurs grâce à son désir constant d’innover, de devancer et d’ajuster l’offre de Carrousel selon les changements des habitudes des consommateurs, ainsi qu’à sa détermination à faire croître l’entreprise, Carrousel ayant connu une augmentation de son chiffre d’affaires durant 48 années consécutives. » Suivant sa volonté d’assurer la pérennité de sa compagnie, Mme Jalbert a su mettre sur pied une solide équipe de gestion ainsi qu’inculquer et préserver une forte culture d’entreprise.

« Mme Jalbert possède les clés du succès d’une vraie entrepreneure : la passion, la fierté et la détermination. Elle représente non seulement un modèle pour les générations futures de femmes d’affaires, mais également un exemple pour les futurs entrepreneurs en général » a ajouté M. Baer, avec émotion. Avant de prendre la relève de son père à la présidence en 2011, Mme Jalbert a occupé plusieurs postes dans l’entreprise, ce qui lui a donné une vue d’ensemble de la structure, des fondements, des valeurs de Carrousel, qui sont pour elle au premier plan.

Le Grand Prix de l’EntrepreneurMC d’EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs. Ce prix se démarque par sa façon d’encourager l’activité entrepreneuriale chez les personnes qui ont du potentiel et de reconnaître la contribution des gens qui se révèlent une source d’inspiration grâce à leur vision, leur leadership et leurs réalisations. Unique en son genre et d’envergure vraiment mondiale, le Grand Prix del’Entrepreneur d’EY rend hommage à ceux qui bâtissent et dirigent des entreprises prospères, en pleine croissance et dynamiques, dans le cadre de concours à l’échelle régionale, nationaleet internationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 50 pays.