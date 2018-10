La première édition de Contrecœur Joue se tiendra le 3 novembre au Centre multifonctionnel

La popularité des jeux de société est à la hausse depuis quelques années et des événements similaires ont vu le jour un peu partout au Québec. Durant la journée dédiée aux jeux de société et ouverte à tous, les organisateurs prévoient le prêt de jeux ainsi que des démonstrations.

« Cet événement a été proposé à la Corporation des fêtes du 350e anniversaire par deux résidents de Contrecœur. Ce type d’événement est novateur et rejoint une portion de la population différente que celle touchée durant l’année de festivité. Ce sont les principales raisons pour lesquelles notre comité a estimé que cette proposition contribuait à compléter favorablement la diversité de l’offre d’activités à notre calendrier », affirme M. René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e de Contrecœur.

« Nous avons eu l’occasion de participer à ce type d’activité ailleurs au Québec et l’appel de propositions de la Corporation nous a donné le goût d’essayer de créer quelque chose chez nous à Contrecoeur », affirme Jean-Virgile Laprise, un des instigateurs du projet. Pour Marijane Gagné, aussi organisatrice de l’événement, il n’y a pas de doute, l’événement saura créer un engouement « Il existe une grande communauté d’adeptes de jeux de société qui se réuni dans divers lieux pour jouer en groupe. Nous avons déjà ressenti un grand intérêt de la part de la population lors de l’événement du Canard’O de Contrecœur et nous sommes optimistes quant à la participation lors de la première édition du 3 novembre ». Mme Gagné a l’expérience en matière d’organisation d’événements puisqu’elle fait à la fois partie du comité organisateur de la Fête nationale de Contrecœur et du Comité des Événements Diable au cœur.

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecœur

Les fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à un comité de bénévoles, une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la Ville de Contrecœur, ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine canadien, Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires. La programmation des activités est disponible sur le site Internet de la Corporation à l’adresse 350contrecoeur.ca/programmation. Il est aussi possible de s’abonner au fil d’information sur Facebook : www.facebook.com/350Contrecoeur