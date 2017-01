La poursuite de la croissance économique est à l’horizon de 2017

Crédit photo : iStock

Le marché de l’immobilier est l’un des indicateurs de la croissance économique d’une région donnée et, sur la Rive-Sud de Montréal, le prix des maisons a connu une hausse de 8 % pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à la même période en 2015, soit plus que sur la Rive-Nord (+2,4 %), Laval (+6,3 %) et l’île de Montréal (+6,7 %).

Royal LePage a présenté récemment sa Synthèse nationale des prix des maisons qui s’appuie sur les données concernant l’indice de prix des propriétés dans 53 des plus grands marchés immobiliers au pays. Ce document a montré que le prix d’une maison au Canada a augmenté de 13 % sur 12 mois pour atteindre 558 153 $ au quatrième trimestre de 2016, soit, la plus importante hausse de prix enregistrée à l’échelle nationale depuis plus d’une décennie.

« Le prix d’une maison à deux étages a augmenté de 14,3 pour cent sur 12 mois pour atteindre 661 730 $, tandis que le prix d’une maison de plain-pied a connu une hausse de 12,5 pour cent pour se chiffrer à 481 460 $. Pour la même période, le prix d’un appartement en copropriété augmentait de 7,4 pour cent pour atteindre 356 307 $. En ce qui concerne l’année à venir, Royal LePage prévoit que l’agrégat du prix des types propriétés à l’étude augmentera de 2,8 pour cent en 2017 en comparaison à la fin de l’année 2016 », est-il indiqué.

Croissance économique

Le rapport laisse entendre que les perspectives économiques pour l’année en cours sont encourageantes pour le Québec ainsi que le Grand Montréal. « L’économie québécoise a montré une croissance solide en 2016 et la poursuite de cette montée en puissance est attendue pour 2017. Le Québec a connu plus de succès que la plupart des autres provinces dans l’élimination de ses déficits, ce qui pourrait engendrer une stimulation des dépenses dans les prochaines années et offrir un encouragement positif supplémentaire à l’économie », a expliqué Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage.

« Au cours d’une période de douze mois s’achevant en décembre 2016, le taux d’emploi au Québec a grimpé de 2,2 pour cent, l’essentiel des gains se répartissant en travail à temps plein, si bien que le taux de chômage provincial a chuté de 1,3 pour cent pour se fixer à 6,6 pour cent. Soutenues par un élan économique continu, Montréal et Québec ont affiché une saine progression de leur marché au quatrième trimestre de 2016. »

« Le Conference Board du Canada prévoit qu’en 2017, les économies de Montréal et de Québec se développeront plus rapidement, se plaçant au-dessus de la moyenne nationale pour la première fois depuis 2009. De plus, Montréal devrait démarrer bon nombre de nouveaux projets d’infrastructures en 2017. Pensons par exemple au Réseau électrique métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un réseau de transport qui établira la connexion entre le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’ouest de l’île, la Rive-Nord et l’aéroport, et lequel contribuera au développement économique de la région et à l’emploi pendant plusieurs années. »

« Ajoutons à cela les activités entourant le 375e anniversaire de la ville qui promettent d’attirer des touristes tout au long de l’année, particulièrement dans la ville centre. Dans la prochaine année, nous prévoyons que Montréal connaîtra des hausses de prix modérées tandis que l’économie de la région continue de prendre du tonus », a-t-il précisé.