La population de l’agglomération de Longueuil est invitée à réduire sa consommation d’eau potable

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil sollicite la collaboration de l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’agglomération afin qu’ils réduisent leur consommation d’eau potable pour les prochains jours, et ce, malgré les précipitations attendues. Il est donc particulièrement important pour les citoyens des villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, de respecter la réglementation concernant l’arrosage des pelouses.

Une augmentation importante de la consommation d’eau potable a été observée lors des derniers jours. Si l’approvisionnement en eau potable n’est pas compromis en ce moment, une réduction de consommation est essentielle afin d’éviter à la Ville d’émettre officiellement un avis d’interdiction d’arrosage, et ce, pour toute l’agglomération.

Respect de la réglementation sur l’arrosage des pelouses et autres végétaux

La Ville de Longueuil profite de l’occasion pour rappeler à tous les citoyens de l’agglomération l’importance de respecter la réglementation sur l’arrosage et l’utilisation de l’eau en vigueur dans leur ville respective. Pour connaître l’horaire d’arrosage, les citoyens peuvent consulter le site web de leur ville.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) profitera de sa présence sur le terrain afin de sensibiliser les citoyens à respecter les bonnes pratiques de la réglementation.

(Source : Ville de Longueuil)