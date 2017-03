La popote roulante du CABB à Boucherville : un service réconfortant indispensable

Crédit photo : CABB

(Communiqué du Centre d’action bénévole de Boucherville)

Une blessure ou un problème de santé vous incommode et vous empêche de cuisiner? Peu importe votre âge ou votre situation financière, pensez au service de livraison de repas chauds de la popote roulante du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB)!

À l’approche de la Semaine québécoise des popotes roulantes, le CABB rappelle que les repas de type maison de la popote roulante sont destinés non seulement aux aînés, mais aussi aux personnes en convalescence à la suite d’une chirurgie ou d’un problème de santé, aux mamans d’un nouveau-né ainsi qu’aux proches aidants de Boucherville. Les repas sont réduits en sel. De plus, les desserts servis aux personnes diabétiques sont adaptés à leur condition.

Le service de popote roulante est offert au coût de 6 $. Le repas livré comprend une soupe, un plat principal et un dessert. Les bénévoles du CABB préparent et livrent à domicile les repas les lundis et les jeudis. Les autres jours, des repas congelés sont disponibles. Pour vous prévaloir du service, il suffit de communiquer avec Chantal Paquette, agente aux services alimentaires du CABB, au 450 655-9081, poste 224.

Des bénévoles indispensables

Les bénévoles représentent la pierre angulaire de la popote roulante. Au CABB, ils forment une équipe d’une quarantaine de cuisiniers, de livreurs, de transporteurs de denrées et de chauffeurs. En plus de préparer et de livrer les repas, les bénévoles du CABB exercent une vigie et brisent la solitude des Bouchervillois confinés à la maison.

Le CABB est d’ailleurs continuellement à la recherche de nouveaux bénévoles afin de compléter l’équipe des services alimentaires. Informez-vous au 450 655-9081!

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.