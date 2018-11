La police enquête sur Déneigement Polaire

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) enquête présentement sur une entreprise de déneigement connue sous le nom de Déneigement Polaire.

À la suite de plusieurs plaintes de citoyens au cours des derniers jours, le SPAL a ouvert une enquête. Environ 400 personnes sur la Rive-Sud ont contracté les services de cette entreprise de déneigement et rapportent ne pas avoir obtenu les services promis.

Les informations obtenues jusqu’à maintenant ont amené la section des enquêtes du SPAL à ouvrir un dossier afin de recueillir et analyser ces éléments.

Si vous souhaitez transmettre de l’information ou désirez entrer en contact avec le service de police concernant cette entreprise, vous pouvez le faire en composant le 450-463-7211.

Voici des conseils de l’office de protection du consommateur avant d’engager un déneigeur :

L’Office vous recommande de toujours demander un contrat au déneigeur. Vous aurez une trace de votre entente. Il sera aussi plus facile de faire valoir vos droits si vous n’êtes pas satisfait de ses services.

Le contrat n’a pas à avoir de forme particulière, sauf si vous faites affaire avec un commerçant itinérant. Le contrat devrait comprendre, par exemple :

· la durée du contrat (dates fixes : de telle date à telle date);

· la quantité précise de neige qui nécessite un déneigement (par exemple, inscrire « 5 cm de neige minimum » plutôt qu’une « bordée de neige »);

· l’heure avant laquelle la neige doit être enlevée;

· l’endroit où la neige doit être déposée (informez-vous des règlements municipaux);

· les tâches connexes, comme répandre du sel ou du sable, déblayer l’accès aux portes;

· le prix total et les modalités de paiement.

Pour plus détails consultez le site de l’office de protection du consommateur.