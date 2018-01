La physiothérapeute du programme Sport-études à De Mortagne aux JO de Pyeongchang

La physiothérapeute du programme Sport-études en hockey à l’école secondaire de Mortagne, Éloïse Minville, vivra elle aussi l’aventure des Jeux olympiques de Pyeongchang. Ses services professionnels ont été requis pour les deux skieurs alpins qui feront partie de l’équipe nationale du Maroc.

« C’est extraordinaire. Pour plusieurs personnes évoluant dans le monde sportif, c’est un rêve d’aller aux Olympiques. Je me sens très choyée d’avoir la chance de vivre cette expérience», commente la jeune professionnelle de la santé.

Elle sera la physiothérapeute des deux frères et skieurs Samuel et Adam Lamhamedi, dont le dernier a remporté en 2012 la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse à Innsbruck.

« Je vis un rêve de petite fille. Une des raisons pour lesquelles j’ai étudié en physiothérapie et que je travaille dans le domaine sportif, c’est parce que je voulais intervenir auprès des athlètes, et là, j’atteins le plus haut niveau.»

Les Jeux olympiques sont arrivés dans son parcours grâce à son frère qui lui a présenté les deux athlètes, des étudiants à l’Université Laval, à Québec, qui ont la double nationalité. Les skieurs qui compétitionnent pour le Rouge et le Or de l’université sont nés au Canada, mais de parents originaires du Maroc, ce qui leur donne la possibilité de concourir pour ce pays. L’organisation sportive du Maroc a accepté, en septembre dernier, Mme Minville au sein de la délégation.

Elle et les athlètes maroco-canadiens quittent le pays le 6 février pour se rendre à Pyeongchang. « Je vais les accompagner lors de leurs entraînements, des compétitions, et je vais leur offrir des soins, comme des massages ou des traitements de physiothérapie, lorsque leur état de santé l’exigera», explique-t-elle.