La Municipalité de Verchères inaugure Le Chalet

Crédit photo : Courtoisie

Le 18 juin dernier, la Municipalité de Verchères inaugurait officiellement Le Chalet se trouvant au Parc Passe-Partout sur la rue Dalpé.

Ce nouvel établissement aura plusieurs vocations qui changeront au rythme des saisons.

Durant l’été, en plus d’offrir un accès à un bloc sanitaire aux usagers du parc et du terrain de tennis, celui-ci sera un lieu utilisé par l’équipe du camp de jour. Cet endroit a été créé pour offrir plusieurs possibilités d’aménagements et pourra ainsi offrir aux jeunes inscrits au camp de jour un milieu de création artistique, de jeux vidéo ou encore un coin calme. Le Chalet devient un espace complémentaire à l’école Ludger-Duvernay qui reste le lieu de rassemblement officiel du camp de jour. Le Chalet accueille aussi les bureaux des responsables du camp de jour, un lieu pour le diner avec micro-ondes et les casiers des enfants.

En saison hivernale, Le Chalet sera associé à la patinoire en offrant aux usagers un endroit pour se préparer à patiner. D’ailleurs, la Municipalité travaille actuellement sur la mise en place d’un système de prêt de patins et est disponible pour recevoir vos dons de patins en bon état.

En plus de toutes ces utilités, Le Chalet sera disponible pour accueillir diverses activités organisées par la Municipalité de Verchères tout au long de l’année.

Pour la réalisation de ce projet de près de 600 000$, la Municipalité a bénéficié d’une aide financière de 382 662$ du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec.

Sur la plaque d’inauguration du Chalet nous retrouvons une citation de Pythagore : « Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant. » Pour monsieur Alexandre Bélisle, Maire de Verchères, Le Chalet incarne en tout point ce message. « Le Chalet est principalement un lieu de rassemblement pour les familles. En hiver, des parents s’agenouilleront auprès de leurs enfants afin de mettre leurs patins. Lorsque je suis tombé sur cette citation, je me suis dit c’est vrai, la meilleure façon de se grandir c’est d’être au service des autres, particulièrement des petits et c’est exactement ce que nous allons voir ici au courant des saisons. »