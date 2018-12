La Municipalité de Verchères honore André Larouche directeur du Service Sécurité Incendie

Crédit photo : Courtoisie

C’est en toute surprise que le Conseil municipal a remis à André Larouche, directeur du Service Sécurité Incendie, une œuvre Guyon-Mailhiot pour tout son parcours à Verchères. La Municipalité de Verchères tenait grandement à rendre hommage à cet homme pour son implication exceptionnelle rendue à la communauté de Verchères.

C’est devant ses proches, ses collègues et la brigade de pompiers que monsieur Larouche a reçu l’œuvre honorifique ainsi que la deuxième barrette à la médaille des pompiers pour services distingués soulignant les 40 ans de services au département de Sécurité Incendie de Verchères. Lors de cette cérémonie, Alexandre Bélisle, maire de Verchères a souligné qu’au courant de ses années de services, 20 ans comme pompier et 20 ans en tant que directeur du Service Sécurité Incendie, monsieur Larouche a su être des plus disponibles pour sa communauté, que ce soit dans le cadre de son travail ou encore dans les différentes activités de la Municipalité.

Sa grande générosité l’a amené à s’impliquer dans différentes activités, telles que la journée Terry Fox, la collecte de sang du maire et des pompiers, la grande Guignolée, la Fête nationale, la Fête des joues rouges et bien d’autres. Il a toujours su mobiliser son équipe et être présent pour apporter son aide à l’organisation de différents événements. Toujours volontaire et aux aguets, la communauté de Verchères peut affirmer avoir son propre vigile.

De plus, en janvier 2012, on se rappelle que monsieur Larouche a fait preuve de bravoure d’exception en intervenant dans un moment critique en secourant ses collègues.

Pour toutes ses années de service, sa grande implication dans la communauté et son courage, la Municipalité de Verchères tenait à rendre hommage à cet homme remarquable.