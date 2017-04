La MRC souligne l’audace de ses entrepreneurs locaux

Crédit photo : Courtoisie

Le jeudi 6 avril dernier avait lieu la remise des prix organisée dans le cadre de la 18e édition du Défi OSEntreprendre, connu jusqu’à maintenant comme étant le Concours québécois en entrepreneuriat. Lors de cet événement, le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville a remis sept prix et deux distinctions à autant d’entrepreneurs qui se sont lancés en affaires sur le territoire de la MRC, au cours des douze derniers mois.

Faisant référence aux nombreuses annonces de développement dans plusieurs villes du territoire, Mme Suzanne Dansereau, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Contrecœur, a déclaré : « La MRC de Marguerite-D’Youville est l’endroit tout désigné pour démarrer une entreprise puisqu’elle est appelée à connaître de nombreuses années de croissance qui seront profitables pour tous ceux et celles qui, comme nos lauréats de ce soir, auront l’audace de croire en leur rêve. »

La soirée, qui avait lieu au Centre communautaire de Calixa-Lavallée, était commanditée par le réseau des Caisses Desjardins de la MRC de Marguerite-D’Youville (commanditaire principal), le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville et le journal La Relève (partenaire média).

Dans les catégories officielles du concours, les prix ont été remis aux entreprises suivantes :

• Catégorie Bioalimentaire : Bonheur du moment, de Sainte-Julie. L’entreprise de Mme Cassandre Belliveau offre aux entreprises et aux consommateurs l’occasion d’offrir de petits moments de bonheur grâce à la création de gourmandises sucrées et de caramels à tartiner à la fois alléchants et santé. www.bonheurdumoment.com

• Catégorie Exploitation, transformation et production : Larose Guyon de Verchères. Le duo de designers Audrée L. Larose et Félix Guyon conçoivent et vendent des objets et luminaires en cuivre à la fois simples, élégants, fonctionnels et de fabrication 100 % québécoise. www.laroseguyon.com

• Catégorie Commerce : Broue Shop Brasserie Artisanale, de Sainte-Julie. Dans la brasserie artisanale de M. Guy Dubois, on peut apprécier des bières de dégustation brassées sur place ainsi que quelques bières d’autres microbrasseries du Québec. Son but : donner une couleur brassicole à notre région et faire rayonner notre potentiel à travers le Québec. Facebook : BroueShopBrasserieArtisanale

• Catégorie Économie sociale : Espace Novo, de Varennes. Plus qu’un simple bureau, Espace Novo propose un lieu de travail collaboratif propice au développement de votre entreprise! Espace Novo et sa promotrice Mélissa Chouinard offrent différents forfaits de location d’espaces en plus de proposer ateliers, formations et dîners interactifs. www.espacenovo.com

• Catégorie Services aux entreprises : ELEMENTS Planification urbaine, de Varennes. L’entreprise de Martine Peyton propose une approche novatrice en matière de développement urbain, axée sur la pluridisciplinarité et la technologie, ainsi qu’une expertise de plus de 15 ans en gestion de projets en immobilier. Les projets de toute envergure, distinctifs et écologiques sont concrétisés pour les développeurs et les municipalités. www.planificationurbaine.ca

• Catégorie Services aux individus : Inter-Évolution, de Varennes. Les promotrices Marie-Ève Jean et Isabelle Leblanc offrent des services de suivi éducatif à domicile aux personnes aux prises avec différents problèmes de santé (déficience physique, sclérose en plaques, AVC, traumatisme crânien, paralysie, déficience intellectuelle, etc.) ainsi qu’à leur famille. Leur mission : redonner un sens à leur vie et les aider à conserver et à favoriser leur autonomie à domicile. www.inter-evolution.com

• Catégorie Innovations technologique et technique : Triple Boris, de Sainte-Julie. Fondé par Karl Tremblay et Simon Dansereau, Triple Boris est un studio indépendant de développement de jeux vidéo et d’applications mobiles. L’entreprise exploite quatre principaux secteurs d’activité : développement interne, sous-traitance, consultation et formation. www.tripleboris.com

Le SDE de la MRC a accordé également deux distinctions dans les catégories suivantes :

• Catégorie Entrepreneuriat féminin : YÉTI Bar Laitier, de Contrecœur. YÉTI est une jeune entreprise de la relève. Située à Contrecœur, elle est présentement la seule à offrir un service de bar laitier complet dans la municipalité. Sa promotrice Valérie Létourneau, âgée seulement de 23 ans, mise entre autres sur son implication dans la communauté pour assurer le succès de ses activités! Facebook : yetibarlaitier

• Catégorie Transmission d’entreprise : SR Imprimerie, de Calixa-Lavallée. SR Imprimerie est spécialisée dans l’impression numérique grand format. L’entreprise familiale, qui a commencé ses activités en 1974, est reconnue dans le domaine des communications graphiques pour son expertise dans la réalisation de mandats complexes en impression numérique et en finition automatisée. Le promoteur, Benoit Palardy, fils des fondateurs Huguette et Réjean Palardy, prendra la direction de l’entreprise pour devenir actionnaire majoritaire. www.serigraphierejean.com

Les entreprises lauréates dans les catégories officielles sont automatiquement inscrites à la finale régionale qui aura lieu le jeudi 27 avril 2017, au Centre multisports de Vaudreuil-Dorion.