La MRC remet une subvention de 3 000 $ au Centre d’action bénévole de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

Par le biais de son Fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS), la MRC de Marguerite-D’Youville a remis un montant de 3 000 $ au Centre d’action bénévole (CAB) de Contrecœur afin d’aider l’organisme à réaliser le projet de réaménagement de ses locaux.

« Grâce à cette aide financière, la MRC souhaite soutenir une entreprise du secteur de l’économie sociale qui a un impact important dans sa communauté », a souligné Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville. Cet organisme répond aux divers besoins d’une partie de la population plus vulnérable de Contrecœur, et ce, depuis maintenant 26 ans. C’est pourquoi nous estimons qu’il importe que le CAB puisse se doter de locaux adéquats afin de poursuivre sa mission.»

Le Centre d’action bénévole de Contrecœur souhaite acquérir le bâtiment qu’elle occupe actuellement afin de le mettre à niveau et d’y aménager des locaux qui répondent davantage aux différents besoins de sa clientèle. La subvention accordée par la MRC permettra au CAB de Contrecœur de combler une partie des frais liés à la réalisation des plans d’architectes. « Le réaménagement des locaux actuels entraînera d’importants frais. Considérant l’importance qu’occupe le CAB dans le quotidien d’une partie de la population de Contrecœur, nous espérons que cette aide n’est que le début d’un plus grand soutien provenant de l’ensemble du milieu », de conclure Mme Roy.