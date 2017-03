La MRC réagit positivement à l’annonce de 2,5 millions $ pour les plans et devis des zones industialo-portuaires

Crédit photo : Courtoisie

À la suite de la présentation du budget provincial 2017 par le ministre Leitão, Madame Suzanne Dansereau, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Contrecœur, se réjouit de l’annonce d’un montant de 2,5 millions $ pour financer, jusqu’à concurrence de 50 %, des coûts reliés à l’élaboration des plans et devis pour le développement des zones industrialo-portuaires et des pôles logistiques, dont celui de Contrecœur.

Pour M. Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC, le montant accordé démontre l’intérêt du gouvernement québécois d’appuyer concrètement la création du pôle logistique de Contrecœur en partenariat avec le monde municipal. « Nous prévoyons toujours de finaliser, d’ici l’automne, le plan de développement du pôle logistique régional. Celui-ci inclura l’estimation des coûts de mise en place des infrastructures nécessaires pour la réalisation de ce projet structurant pour l’économie régionale. »

Cependant, il est évident que les plans et devis à réaliser, ou en voie de réalisation, représentent d’importants investissements et comme le souligne Mme Dansereau, cette aide financière arrive à point. « Le soutien accordé par le gouvernement provincial est très apprécié et représente aussi une preuve de confiance de ce dernier en la capacité de Contrecœur de soutenir la mise en place d’infrastructures publiques qui serviront à l’ensemble de l’économie québécoise. »

En terminant, M. Berthiaume a aussi voulu rassurer l’ensemble de la population de son territoire relativement à ce grand projet économique. « Nous procédons à l’analyse de tous les impacts qu’aura le pôle logistique régional de Contrecœur sur notre MRC et nous pouvons déjà affirmer que la population sera satisfaite des résultats attendus ».