La MRC de Marguerite-D’Youville soutient l’industrie du jeu vidéo

Crédit photo : MRC

Par le biais de son Fonds local d’investissement (FLI), le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville participe à l’essor de l’industrie du jeu vidéo en accordant un financement à deux entreprises de Varennes spécialisées dans le domaine, soit Triple Boris et Autoexec Games.

« Bien que l’industrie du jeu vidéo soit en plein développement, les entrepreneurs indépendants de ce secteur en émergence ont de la difficulté à trouver l’ensemble de leur financement pour développer leurs produits, a déclaré Mme Suzanne Dansereau, préfet de la MRC. Nous sommes heureux de saisir cette occasion et de soutenir cette industrie qui crée des emplois bien rémunérés dans la région. »

Au total, la MRC accordera 250 000 $ en prêts aux deux entreprises, dont 97 500 $ ont été versés au moment de la phase de développement. Les montants consentis ont pour objectif de financer les crédits d’impôt remboursables dans le cadre du programme d’aide aux projets multimédias d’Investissement Québec. Grâce à cet investissement, qui a agi comme levier financier, les deux entreprises ont pu obtenir plus d’un million de dollars en financement, notamment du Fonds des médias du Canada (FMC).

Il est important de souligner que dans le cadre du deuxième cycle du volet expérimental 2016-2017, la FMC a soutenu seulement 16 entreprises canadiennes pour le développement de jeux et d’applications numériques. Parmi celles-ci, Triple Boris et Autoexec Games, qui ont été sélectionnées pour la qualité de leurs projets. Les deux entreprises sont installées dans un tout nouveau studio de création de jeux vidéo situé dans le Carrefour de l’Énergie, à Varennes. Ce même studio a la capacité d’accueillir de nouveaux développeurs de jeux vidéo qui pourront éventuellement obtenir de l’aide du SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville.