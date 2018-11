La MRC de Marguerite-D’Youville rend un dernier hommage à Bernard Landry

Crédit photo : COurtoisie

Lors de la séance du conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville, le 8 novembre dernier, les membres du conseil ont adopté à l’unanimité une résolution afin de rendre un dernier hommage à Monsieur Bernard Landry, décédé récemment. Dorénavant, la salle de réunion des nouveaux bureaux de la MRC de Marguerite-D’Youville portera le nom de Salle Bernard-Landry.

« Monsieur Landry était non seulement un grand homme politique, mais aussi un homme de conviction et de cœur», a souligné Madame Suzanne Roy, préfet de la MRC. Cette salle, qui offre une vue imprenable sur fleuve Saint-Laurent, n’est pas sans rappeler l’attachement de M. Landry pour cette voie fluviale qu’il pouvait admirer à loisir de sa demeure.

Résident de Verchères depuis plus de 30 ans, Monsieur Landry a été député du comté de Verchères de 1994 à 2005 et Premier Ministre du Québec de 2001 à 2003.