La MRC de Marguerite-D’Youville félicite la nouvelle députée du comté de Verchères et exprime ses attentes

Les membres du conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville désirent féliciter Madame Suzanne Dansereau pour son élection à titre de députée du comté de Verchères. « Grâce à sa vaste expérience politique et à sa connaissance des enjeux touchant la MRC, les citoyennes et citoyens du territoire seront bien représentés à l’Assemblée nationale », de déclarer Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie.

« Nous sommes en effet confiants que Mme Dansereau sera une alliée de taille pour défendre les intérêts de la MRC auprès du gouvernement du Québec dans plusieurs dossiers porteurs pour la région », poursuit Mme Roy.

De manière concrète, les élus de la région souhaitent voir la concrétisation de plusieurs projets dont notamment :

• l’élargissement de l’autoroute 30 entre les autoroutes 20 et 10 afin d’obtenir une véritable voie réservée pour les autobus, le covoiturage, les véhicules électriques et les taxis, favorisant ainsi le transport collectif et celui des marchandises;

• l’obtention d’aides financières pour la mise en place de projets sociocommunautaires;

• l’appui à la recherche de solutions concernant le développement d’un plan de relance pour les agriculteurs de Saint-Amable;

• le soutien dans la résolution de la crise du recyclage à laquelle fait face l’ensemble de la Montérégie;

• le développement des installations du port de Montréal à Contrecœur ainsi que l’implantation du pôle logistique et la mise en place de la zone industrialo-portuaire Contrecœur-Varennes.

À plus long terme, la préfet de la MRC attend aussi avec empressement les orientations du nouveau gouvernement relativement au prolongement du Réseau express métropolitain (REM) jusqu’à Sainte-Julie.

« Finalement, nous avons également hâte d’entamer les discussions afin d’en apprendre davantage sur les propositions du nouveau gouvernement en vue de donner aux municipalités les moyens fiscaux nécessaires pour permettre à celles-ci d’atteindre une plus grande autonomie et d’exercer pleinement leur rôle de gouvernement de proximité », a déclaré Mme Roy.

Enfin, les membres du conseil souhaitent également rendre hommage à M. Stéphane Bergeron, député sortant du comté de Verchères, en le remerciant pour son travail acharné et son dévouement tout au long de ses 25 dernières années de vie politique. « Tant comme député fédéral que provincial, nous devons une fière chandelle à M. Bergeron qui nous a appuyé dans la réalisation de nombreux projets d’importance pour notre territoire », de conclure Mme Roy.