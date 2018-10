La Montérégie termine au 2e rang au Championnat provincial de cross-country

Les coureurs de la Montérégie ont terminé au deuxième rang au classement cumulatif du Championnat provincial de cross-country disputé le 20 octobre au parc Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi.

La délégation de la Montérégie qui était composée de 52 coureurs tentait de défendre son titre de championne provinciale de cross-country remporté l’an dernier.

Malgré le temps froid et la neige, les équipes féminines des catégories moustique et benjamin de la Montérégie ont réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium.

Au niveau individuel, une jeune athlète de l’école secondaire De Mortagne s’est démarquée. Marie-Ange Hébert est arrivée en quatrième position dans la catégorie juvénile. Elle avait remporté les honneurs de ce niveau un peu plus tôt lors du championnat régional qui se tenait le 13 octobre au parc Michel-Chartrand, à Longueuil.

À cette compétition, l’école secondaire régionale Heritage, de l’arrondissement de Saint-Hubert, avait obtenu la première place dans la catégorie cadet masculin et la troisième dans la catégorie juvénile masculin. Le Collège Français s’était classé au deuxième rang chez les filles de 2e année du primaire, tandis que le collège Durocher de Saint-Lambert avait terminé en deuxième position chez les juvéniles féminin et masculin.