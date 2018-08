La ministre fédérale de la santé en visite dans la circonscription de Montarville

Crédit photo : Courtoisie

A l’invitation du député Michel Picard, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, a eu le plaisir de se familiariser avec la circonscription de Montarville.

Lors de cette journée, elle a aussi visité les installations de Santé Canada à Longueuil. Leurs laboratoires fournissent des services scientifiques et techniques pour l’analyse des drogues, produits de santé et nutrition.

La visite portait surtout sur le contrôle et l’analyse en prévision de la légalisation du cannabis, un dossier où ces laboratoires vont jouer un rôle extrêmement important pour les produits dérivés qui sont à venir.