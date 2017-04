La médaille du Lieutenant-gouverneur remise à 14 citoyens de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer que 14 Julievilloises et Julievillois ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur lors d’une cérémonie hautement protocolaire qui s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 2 avril dernier.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse a été remise à Cédric Lacharité et Audrey Beauchamp, qui à 15 ans, a été la plus jeune à la recevoir lors de cette cérémonie. Cette médaille est remise aux jeunes âgés de 29 ans ou moins qui ont démontré par leur implication un engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire ou qui ont présenté une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou la communauté tout en étant en mesure d’atteindre les objectifs de leur programme d’études.

Quant à la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, elle a été remise à 12 citoyens qui ont démontré un grand engagement social et communautaire et dont l’action bénévole a eu des répercussions positives sur la communauté. Il s’agit d’Yvon Major, Jean-Luc Dalpé, Denis Poulin, Nicole Francq, Monique Simard, Marguerite (Margot) Lessard, Gérard Dessureault, Lise Morin, Roméo Lortie, Murielle Pelletier, Françoise Martel et Michelle D. Guérin.

« Nous sommes fiers que des citoyens de Sainte-Julie soient reconnus pour leur engagement communautaire. C’est justement ce qui fait le dynamisme d’une ville comme la nôtre : des citoyens engagés dans leur milieu qui se réalisent à travers leurs implications. Cette prestigieuse médaille est une distinction grandement méritée par ceux qui l’ont reçue », commente la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.