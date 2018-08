La médaille d’or pour des joueurs de soccer de la région aux Olympiques spéciaux

Des joueurs de soccer de la région ont fait briller le Québec aux Jeux d’été d’olympiques spéciaux qui avaient lieu à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Ils sont montés sur la plus haute marche du podium.

L’équipe qui représentait le Québec au soccer de niveau B était composée de joueurs qui évoluent, en saison régulière, au sein des Cougars de la ligue de la Vallée-du-Richelieu.

Ian Gauthier, de Varennes; Julien Carignan, de Boucherville; Ian Loiseau et Ismail Drissi Touzani, de Longueuil, ont, avec leurs collègues, bien défendu les couleurs du Québec. Ils ont remporté la finale 2-1 contre le Manitoba.

Ces jeux qui se tenaient du 31 juillet au 4 août derniers accueillent quelque 1 030 athlètes présentant une déficience intellectuelle. Neuf disciplines sportives étaient présentées; l’athlétisme, le basketball, le boccia, le golf, la gymnastique rythmique, la dynamophilie, le soccer, le softball et la natation.

Pour y prendre part, les athlètes devaient s’être qualifiés d’abord aux niveaux local, puis provincial. L’édition de 2018 sert également de qualification aux athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été de 2019.

L’entraîneur de l’Équipe Québec de niveau B, Pierre Boily, était évidemment heureux des résultats. « Les joueurs ont bien joué et performé malgré la chaleur accablante », a-t-il commenté.