La mairesse de Sainte-Julie dénonce l’attentat de Québec

La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, condamne l’attentat terroriste survenu hier soir à Québec et annonce que Sainte-Julie exprime toute sa solidarité par la mise en berne des drapeaux à l’hôtel de ville et l’envoi d’un message au maire de Québec, M. Régis Labeaume.

« C’est avec horreur, tristesse et incrédulité que j’ai appris que la Ville de Québec a été victime d’un acte terroriste aussi ignoble qu’insensé hier soir. Nous sommes complètement bouleversés et nous sommes de tout coeur avec les gens de Québec et la communauté musulmane, qui était la cible de cette horrifiante fusillade », souligne la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

« Au nom de la population julievilloise et de mes collègues du conseil municipal, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes », ajoute la mairesse qui a également communiqué personnellement avec son homologue de la Ville de Québec pour lui exprimer son soutien et lui apporter un peu de réconfort.

Les drapeaux seront mis en berne jusqu’à nouvel ordre à l’hôtel de ville de Sainte-Julie. « Nous nous sentons impuissants devant cette terrible attaque qui nous affecte d’autant plus qu’elle est survenue chez nous, au Québec. Comme je l’ai malheureusement souvent répété suite aux attentats survenus ces derniers temps en Europe, la pensée unique n’est jamais une voie à suivre, peu importe l’idéologie qu’elle défend. Nous devons nous serrer les coudes devant cette atteinte à nos valeurs humaines les plus profondes et nous unir pour surmonter cette épreuve et éviter qu’elle ne se répète », conclut Mme Roy.