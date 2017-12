La ligue de hockey Champtôme fête son demi-siècle

La ligue de hockey Champtôme célèbre cette année son 50e anniversaire.

Le plus jeune hockeyeur a 30 ans et le plus vieux, 68 printemps. Tous les dimanches soir, les « boys » se retrouvent sur l’une des glaces du Complexe sportif Duval Auto pour disputer un match.

En 1967, Léo Lalancette fondait la ligue de hockey Champtôme, un mot formé de la fusion d’éléments des mots champion et fantôme. « À l’époque, il y a avait deux ligues de hockey à Boucherville; une jouait à minuit et l’autre à 1 h 30. Les games ne se terminaient jamais avant 3 heures du matin. Les joueurs trouvaient que c’était pas mal tard. C’étaient des chums, alors ils ont décidé de fusionner les deux ligues », explique le président actuel, Michel St-Laurent.

La ligue n’a cessé de prendre de l’expansion. Depuis les débuts, 850 joueurs ont été alignés dans l’une des huit équipes que compte actuellement la ligue, la deuxième plus vieille ligue commerciale à exister au Québec. Présentement, il y a 88 joueurs et 32 réservistes, dont la majorité est de Boucherville. Ils sont tous évalués au début de la saison afin de former des équipes équilibrées.

« On dit qu’on joue pour le fun, mais n’empêche que l’on aime bien gagner. On prend ça à cœur nos parties de hockey. Et si l’on perd, après deux ou trois bières, on est bien heureux. Il faut savoir gagner et perdre », exprime le capitaine de l’équipe Ernest, Jean De Léséleuc, qui adore l’esprit de camaraderie qui règne dans la ligue.

Jean a mis les pieds sur la patinoire pour jouer pour une équipe de cette ligue à l’âge de 30 ans. Aujourd’hui, à l’aube de ses 57 ans, il n’est pas encore prêt à accrocher ses patins.

Le niveau de jeu est de très bon calibre, assure le président Michel St-Laurent. Même si la moyenne d’âge est 45 – 50 ans, les joueurs sont compétitifs. C’est une compétition amicale, car il n’y a pas de contact. La ligue a déjà compté dans ses rangs des anciens joueurs du junior majeur, et même un ancien de la Ligue nationale, soit Robert Ritchie, anciennement des Flyers de Philadelphie et des Red Wings de Détroit.

Il y a 28 matchs durant la saison et quatre lors des séries éliminatoires. Les parties sont disputées les vendredis sur deux glaces à 20 h, 20 h 30, 21 h 30 et 22 h.