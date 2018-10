La jeune violoniste Cassandra Charron reçoit une bourse d’une valeur de 5000 $

Crédit photo : Denis Germain

L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) ont procédé, le 27 septembre dernier, à la remise de la bourse d’études musicales Transfab TMS à une jeune violoniste, Cassandra Charron. Au terme d’auditions réalisées devant jury, Cassandra Charron, inscrite en concentration musique à l’école secondaire Saint-Edmond, a été sélectionnée et a remporté une bourse de 5 000 $. La remise de la bourse d’études musicales s’est déroulée en ouverture du premier Grand Concert de l’OSDL, au Théâtre de la Ville de Longueuil, en présence de Paul Cmikiewicz, vice-président, et Frank Falvo, président, de Transfab TMS.

La bourse d’études musicales Transfab TMS 2018-2019 – un engagement qui appuie la relève

La bourse Transfab TMS d’une valeur de 5 000 $ consiste à offrir à un élève de la troisième à la cinquième secondaire de la Commission scolaire Marie-Victorin, 30 cours privés d’un instrument de musique, cours donnés par un musicien professionnel. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la série Jeunesse du programme Portée Pédagogique, mis sur pied par l’OSDL en collaboration avec la CSMV en 1999. Les 30 cours dont bénéficie le jeune talent sont d’une durée d’une heure par semaine, pour une durée de

trois ans. Cassandra Charron aura comme enseignante Martine Michaud, violoniste de l’OSDL. L’entreprise Transfab TMS, de Longueuil, offre cette généreuse contribution dans le cadre d’un engagement triennal.

(Source : OSDL)