La guignolée est le symbole de l’esprit des Fêtes!

Le temps des Fêtes est une période de réjouissances, de cadeaux bien sûr, de vacances pour certains, de rapprochements, mais aussi d’entraide et de solidarité. À Sainte-Julie, la guignolée 2018 a été encore une fois couronnée de succès et ses responsables tiennent à remercier les bénévoles et les donateurs pour leur grande générosité.

« Les gens de Sainte-Julie sont toujours hyper généreux et l’on peut constater qu’il y a une belle solidarité! », de lancer avec un large sourire Nathalie Garand, directrice de la Maison de l’Entraide dans son entrepôt temporaire où les différentes denrées remplissent déjà deux pièces.

« Et ce n’est pas fini, car il y a les grandes boîtes placées à l’entrée des supermarchés d’alimentation, celles dans les écoles, dans les garderies, etc. Ça continue de rentrer! Je crois même que les gens sont encore plus généreux que par les années passées. Une chose est sûre, c’est que cette aide alimentaire sera bien utilisée », explique celle qui en est à sa troisième guignolée sur le territoire julievillois.

Une première distribution a été effectuée lors de la première semaine de décembre auprès des familles qui ont besoin d’un petit coup de pouce et une autre devrait se mettre en branle quelques jours avant Noël. Mme Garand rappelle que ces dons aideront aussi ces familles tout au long de l’année, car son organisme offre l’aide alimentaire toutes les semaines, étant donné que les besoins ne se limitent pas seulement à la période des Fêtes. « Ce sont souvent des familles monoparentales, souligne-t-elle, ou alors c’est la maladie qui a frappé ou bien c’est une perte d’emploi qui fait tout chavirer… »

Générosité visible pour pauvreté cachée

« D’une année à l’autre, nous pouvons aider entre 75 et 110 familles à Sainte-Julie. C’est souvent une pauvreté cachée; les gens ne veulent pas toujours être identifiés et nous respectons évidemment ce souhait. Pour une famille de cinq, nous donnons environ l’équivalent d’un panier et demi d’épicerie qui comprend une belle variété de produits, dont une grosse dinde, tourtière, tarte au sucre, etc. Nous avons même pensé à donner un petit cadeau emballé pour chaque enfant et aussi pour chaque adulte. Par contre, une des choses qui manquent souvent, ce sont les produits nettoyants et des produits de base pour cuisiner des plats, comme de la farine. On ne pense pas toujours à donner ce genre de choses lors de la guignolée. »

« Je veux dire un grand merci aux bénévoles, ils ont été plus de 200 cette année pour couvrir tout le territoire, à l’exception d’une douzaine de routes que nous n’avons pas pu faire. C’est le moment fort de l’année, alors c’est heureusement plus facile de trouver des bénévoles pour nous aider. »

« Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Karyne Nicolas du Provigo du Domaine des Hauts-Bois et la famille Raymond du IGA extra Marché du Faubourg qui sont d’un grand soutien chaque année. Ils nous permettent entre autres d’acheter les produits au prix coûtant, ce qui nous aide beaucoup. »

La directrice est souvent témoin de beaux gestes durant cette période spéciale de l’année, comme cette dame de Sainte-Julie qui fait un calendrier de l’Avent, mais à l’envers, c’est-à-dire qu’elle et des amis ainsi que des collègues de bureau déposent chaque jour un produit dans une boîte chez eux qu’ils iront porter par la suite à la Maison de l’Entraide. « C’est une belle idée n’est-ce pas? On voit plein de choses comme ça lors du temps des Fêtes et ça fait chaud au cœur! », de conclure en riant Mme Garand.