La Grande Maisonnée, campagne de Noël au profit de la Fondation Véro & Louis

Crédit photo : COurtoisie

La Fondation Véro & Louis a lancé sa première campagne de Noël, La Grande Maisonnée. Les gens sont invités à acheter, au coût de 5$, une brique virtuelle dans la maison en pain d’épices sur le site lagrandemaisonnee.com. L’objectif est d’amasser 40 000 briques pour cette première édition, soit de récolter 200 000 $ d’ici le 13 décembre. Grâce à notre partenaire Rouge FM, cette campagne permettra de rejoindre les gens aux quatre coins du Québec.

« Notre mission est de construire des maisons pour les adultes autistes de 21 ans et plus. Pour la mettre aux couleurs du temps des Fêtes, on a imaginé une maison en pain d’épices et des biscuits en forme de briques. Les gens pourront donc acheter des briques virtuelles pour nous aider à construire la maison en pain d’épices, qui se veut finalement la maison à Varennes », mentionnent Véronique Cloutier et Louis Morissette.

Pour Guylaine Guay, la marraine de la Fondation et maman de deux enfants autistes, cette campagne est accessible à tous : « À 5 $ la brique, je pense sincèrement que la majorité des gens pourront s’en procurer une. C’est bien plus qu’une simple brique, c’est de l’espoir pour des familles comme la mienne qui se questionnent sur le futur de leurs enfants différents ».

Rappelons que le financement pour la construction de la première maison à Varennes est loin d’être terminé. Le coût global d’élaboration du projet est estimé à 4,150 millions de dollars.

Maison en pain d’épices au Quartier DIX30

Grâce au Quartier DIX30, une petite maison aux couleurs de la campagne de La Grande Maisonnée est érigée près de la boutique David’s Tea dans le SQUARE. En plus d’être belle à regarder, elle dégage aussi une odeur de pain d’épices. En effet, avec l’agence Elixir Olfactif, nous avons créé une odeur de pain d’épices dont les notes de tête sont la noix de muscade, le gingembre, la cannelle et le clou de girofle. Dès les premières émanations, on sent une bouffée chaleureuse, réconfortante et festive qui nous met dans l’ambiance de Noël. Véronique Cloutier et Louis Morissette étaient présents, avec l’équipe de Rouge FM, le 1er décembre dernier.