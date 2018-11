La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud se tiendra le jeudi 6 décembre

Les bénévoles de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud se mettront à l’oeuvre le jeudi 6 décembre, de 6 h à 19 h, afin de solliciter les contributions des piétons et des automobilistes qui croiseront leur route. L’événement en sera à sa 17e édition. Comme par le passé, les dons recueillis au cours de cette journée sont remis à 23 organismes accrédités qui aident les personnes en difficultés en leur offrant du dépannage alimentaire. Le comité d’entraide de Boucherville fait partie de ce groupe d’organismes de bienfaisance.

À Boucherville, le public aura accès à cinq points de collecte : les deux pharmacies Jean-Coutu de la municipalité, le centre commercial Carrefour de la Rive-Sud, le magasin IKEA et le restaurant Cora, situé sur le boulevard de Mortagne. Les citoyens peuvent aussi déposer des denrées non périssables et des produits d’hygiène dans une boîte prévue à cet effet à l’hôtel de ville, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30. La Ville de Boucherville soutient La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud depuis 2002.

L’année dernière, des dons d’une valeur de 338 652 $ ont été recueillis et redistribués à des familles dans le besoin sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Longueuil. La distribution des denrées et des dons se fait de façon équitable dans les différentes municipalités, selon l’indice de pauvreté établi.

Coprésidents d’honneur

La mise en commun des efforts des bénévoles provenant de plusieurs organismes communautaires et l’implication de différents acteurs issus du milieu municipal contribuent au succès de cette vaste entreprise axée sur la générosité et le partage. Les cinq maires de l’agglomération de Longueuil, soit Sylvie Parent, de Longueuil, Jean Martel, de Boucherville, Doreen Assaad, de Brossard, Martin Murray, de Saint-Bruno-de-Montarville et Pierre Brodeur, de Saint-Lambert, agissent à titre de coprésidents d’honneur. « Ensemble, faisons partie de ce réseau d’entraide et semons le bonheur en offrant de joyeuses Fêtes à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Joignons nos forces, ouvrons nos cœurs et donnons généreusement », a mentionné la mairesse Sylvie Parent.

Deux porte-parole ont été désignées pour l’édition 2018 de cette journée : Julie Houle, coanimatrice de l’émission La Poule aux oeufs d’or à TVA et la femme d’affaires Danielle Danault, présidente de Cardio Plein Air.

Le public aura aussi l’occasion de contribuer à plusieurs autres points de collecte tout au long du mois de décembre ainsi que sur le site internet http://www.guignoleerivesud.org.