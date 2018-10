La Galerie Lez’arts présente l’exposition La couleur de mes émotions réalisée par les élèves de 3e année de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine

Crédit photo : Ville de Boucherville

Du 15 octobre au 18 novembre, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition La couleur de mes émotions réalisée par les élèves de 3e année de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Vincent-D’Indy.

L’exposition

Dans le cadre des Journées de la culture, Zoé Boivin, artiste peintre, a offert un atelier de création en classe aux élèves de 3e année de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine. Ils ont ainsi eu l’occasion d’explorer sa démarche artistique qui aborde la question de l’identité.

Suite à une séance de méditation, les élèves ont laissé leurs émotions s’exprimer sur le papier créant ainsi une œuvre personnelle à chacun. Travaillant l’acrylique, l’aquarelle,

le pastel sec et le pastel gras, l’artiste a permis aux enfants d’expérimenter différents médiums en superposant des couches de différentes couleurs et de différentes densités.

Venez découvrir l’expression de leurs émotions!

L’artiste

Zoé Boivin explore l’humanité et s’interroge sur la notion d’identité en abordant les émotions individuelles et singulières qui habitent l’Être. Cette démarche personnelle

se transcrit par un besoin d’expression et d’extériorisation de l’Être comme moyen

de libération et d’affirmation de soi.

L’exposition Le Grand Pas de Zoé Boivin présentée à la Galerie Vincent-D’Indy du 5 au 30 septembre dernier proposait aux visiteurs un parcours personnel et intime à travers l’âme de l’artiste. Sérénité, harmonie et lumière sont omniprésentes dans les œuvres de l’artiste qui propose de guérir l’âme par l’art.

Zoé Boivin est une artiste à surveiller!

Bienvenue à tous !

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Section jeunesse

501, chemin du Lac

(Source : Ville de Boucherville)