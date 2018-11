La Galerie Lez’arts présente l’exposition Encré en nous réalisée par des groupes d’élèves des écoles Paul-VI et Antoine-Girouard

Du 26 novembre au 6 janvier, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Encré en nous réalisée par des élèves des écoles primaires Paul-VI et Antoine-Girouard.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la galerie du Café centre d’art.

L’exposition

Dans le cadre de son exposition Où vont les mots ? présentée à la galerie du Café centre d’art, l’artiste graveur Claire Lemay a offert un atelier de création à un groupe d’élèves

de l’école Antoine-Girouard ainsi qu’à des groupes de l’école Paul-VI. Lors de cette rencontre, les enfants ont été invités à réaliser une gravure sur feuille d’aluminium.

Après avoir tracé une grille, ils ont gravé, dans chacun des espaces, des symboles et des motifs inventés. En utilisant la technique de l’écriture automatique, ils ont inscrit des mots et des lettres à la façon de Claire Lemay. Ensuite, par l’ajout d’encre de chine, les œuvres prennent une autre dimension où les symboles se révèlent enfin.

Venez découvrir leurs gravures!

L’artiste

Cofondatrice du centre d’artiste autogéré le Zocalo, Claire Lemay est une artiste graveur bien établie. Au cours des années, son travail de création lui a permis d’explorer la gravure et l’estampe à travers plusieurs procédés. Dans son exposition Où vont les mots? présentée au Café centre d’art du 14 septembre au 4 novembre dernier, elle questionne le monde de l’écriture dans une variété de formes et de symboles. Ses œuvres contiennent plusieurs éléments inspirés de motifs autochtones et de ceux des bogolans africains découverts au cours de ses voyages. Elle y intègre également des idéogrammes tirés de la vie quotidienne comme des messages à décoder. Claire Lemay fait un rapprochement avec ces éléments du passé tout en questionnant l’état actuel de la communication écrite, et contextualise dans certains tableaux, des proverbes ou des mots pour en redécouvrir le sens et la beauté.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Section jeunesse

501, chemin du Lac

(Source : Ville de Boucherville)