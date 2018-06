La galerie du Café centre d’art présente l’exposition Paroles de plumes de l’artiste Jean Letarte

La galerie du Café centre d’art convie le public à l’exposition Paroles de plumes de l’artiste Jean Letarte qui sera présentée du 5 juillet au 2 septembre 2018.

L’exposition Paroles de plumes

C’est vers l’âge de 11 ans, que l’artiste Jean Letarte entama des cours d’art chez le grand maître Paul-Émile Borduas. Il se souvient encore, ce dernier lui avait recommandé d’utiliser

la plume afin de dessiner avec une plus grande justesse. Soixante-quinze ans plus tard, M. Letarte présente sa première exposition d’un corpus d’œuvres créées uniquement à la plume.

Dans une démarche de réflexion sur notre histoire, l’artiste aborde dans cette exposition le tragique destin des Premières Nations. Ainsi soulève-t-il la question suivante : sommes-nous vraiment chez nous dans ce vaste pays ? Il y a 351 ans, nous nous sommes appropriés un pays sans tenir compte de ses habitants, de leur mode de vie, de leur culture et de leur histoire. Nous sommes devenus de mauvais locataires et de prétentieux propriétaires. À la suite de diverses enquêtes et de la création de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Jean Letarte met en évidence que nous ne pouvons plus nier le fait que le sort des Premières Nations soit injuste et cruel. À travers sa plume, il désire démontrer, comment ont été traités et le sont toujours ceux qui, avant nous, possédaient ce vaste pays, aussi immense que leur culture.

Si les écrits sur ce sujet tardent à venir, l’artiste désire modestement laisser une trace graphique de tout ce sang qui a coulé et qui coule encore, en tentant d’illustrer le plus

fidèlement possible, la situation dans laquelle les Premières Nations du Canada vivent encore aujourd’hui. Jean Letarte souhaite que nous puissions enfin leur tendre la main en leur offrant fraternité et justice.

L’artiste

Jean Letarte est l’un de ces artistes à la main magique, il peut créer un simple dessin à la plume, peindre une toile gigantesque et élaborer ces extravagants bijoux-sculptures qu’il nomme ses « transportables ». À la fois graveur, peintre, sculpteur, aquarelliste, il est sans cesse attiré par les nouveaux médiums et les nouvelles techniques. Il a à son actif plus d’une trentaine de vernissages. Certaines de ses œuvres sont exposées au Québec, au Canada et à l’étranger. Certaines autres font partie de collections privées, notamment en France, en Belgique, au Brésil et aux États-Unis.

Vernissage : 4 juillet 17 h, ouvert à tous

La galerie

Située au cœur d’un établissement où l’art est à l’honneur, la galerie du Café centre d’art présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art. Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel, médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Horaire de la galerie

Lundi au vendredi : 9 h à 20 h

Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

(Source : Ville de Boucherville)