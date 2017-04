La Fondation OSDL amasse 70 000 $ à son 17e Salon des vins rares

Crédit photo : Fondation OSDL

La 17e édition de la Soirée des vins rares de la Fondation Orchestre symphonique de Longueuil, qui s’est tenue le 5 avril dernier, a une fois de plus été couronnée de succès. La soirée, animée par Marc Hervieux au Cabaret du Casino de Montréal, a permis d’amasser un bénéfice net de 70 000$. Quelque 210 personnes ont répondu à l’appel des membres du comité organisateur et de la Fondation. Rappelons que les fonds amassés lors de cet événement servent à assurer l’embauche de musiciens et de solistes renommés. La programmation de la 32e saison de l’OSDL était d’ailleurs dévoilée récemment.

La Soirée des vins rares donnait le coup d’envoi aux activités-bénéfices de l’année 2017 de la Fondation. Un deuxième événement, toujours fort attendu, aura lieu le 10 mai prochain. Il s’agit de la Soirée des Pâtés chinois réinventés. Pour une 11e édition, 12 chefs réputés issus de restaurants et de services de traiteurs de la Rive-Sud se réuniront, le temps d’une soirée, pour faire découvrir leur version gastronomique du traditionnel pâté chinois. Visitez le site fosdl.ca pour tous les détails.

La Fondation OSDL remercie les membres du comité d’honneur et ses partenaires pour le succès de cette soirée.