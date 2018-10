La Fondation Orchestre symphonique de Longueuil recueille près de 70 000 $ à la soirée-bénéfice Artephonie

Crédit photo : Robert Laflamme

Le samedi 20 octobre dernier, à Saint-Lambert, avait lieu la 5e édition de la soirée-bénéfice Artephonie de la Fondation Orchestre symphonique de Longueuil (FOSDL). Cette activité la soirée a permis d’amasser tout près de 70 000 $.



Près de 200 personnes du milieu des affaires ont pris part à cette soirée festive, aux allures françaises, avec pour thématique les « Grands Boulevards de Paris ». Artephonie se veut une activité où les arts se combinent à la musique, et les spectateurs ont eu droit à quelques extraits d’airs d’opérette française bien connus, accompagnées des musiciens de l’OSDL sous la direction de Maestro Marc David.

Les fonds amassés soutiennent les programmes de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) axés sur la relève, entre autres :

• Le programme d’éveil musical « Portée Pédagogique », qui s’adresse aux jeunes du primaire et du secondaire de la Montérégie. À ce jour, plus de 100 000 jeunes ont retiré les bienfaits de l’apprentissage de la musique au niveau de la persévérance scolaire, de la discipline, de la fierté et de l’estime de soi.

• Les Matinées Cirque symphonique, où 2 000 jeunes du primaire assistent chaque année à une prestation de l’OSDL combinée à une chorégraphie d’artistes de l’École nationale de cirque.

• Le grand Concert du printemps à la Maison symphonique de Montréal qui, en juin dernier, a fait salle comble avec plus de 650 jeunes du primaire et du secondaire jouant et chantant accompagnés des musiciens de l’orchestre – plus de 15 écoles de la Montérégie et 1 600 spectateurs ont participé.

(Source : Fondation de l’OSDL)