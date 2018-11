La Fondation Hôpital Pierre-Boucher s’engage à amasser 5 M $ pour le futur pavillon

Fidèle à sa mission, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher entend mettre la main à la roue pour soutenir financièrement le projet du nouveau pavillon de services ambulatoires spécialisés qui sera construit à l’hôpital du même nom. L’organisme entend amasser 5 M $ pour cette future réalisation. « Nous lançons à la fois une campagne de souscription grand public et en parallèle, une autre, avec des partenaires de la communauté d’affaires. Nous formerons un comité qui établira des objectifs au cours des prochaines semaines », indique le nouveau directeur général de la Fondation, Bruno Poirier.

Le futur pavillon permettra la mise en place de cliniques externes spécialisées dans lesquelles des pédiatres accueilleront des enfants et des familles ayant besoin de différents soins : retard de développement, asthme, physiatrie, maladies infectieuses, cardiologie, allergies, neurologie, endocrinologie et autres. Certaines interventions d’urgence y seront pratiquées.

Les suivis et services prénataux seront offerts dans ce nouveau bâtiment afin d’offrir aux femmes enceintes de la clinique GARE (grossesses à risque élevé) un accès à tous les services dont elles ont besoin en un seul endroit. Des cliniques de sages-femmes seront aussi disponibles dans ce nouveau pavillon.

« Le nouvel ajout permettra également de libérer de l’espace dans le centre ambulatoire actuel afin d’augmenter l’offre de soins et services pour nos patients en oncologie. Nos aînés souhaitent demeurer à la maison le plus longtemps possible : c’est ce que nous leur offrons avec ce nouveau pavillon », a fait savoir la présidente-directrice générale du CISSS de la Montégérie-Est, Louise Potvin.

Autres services

Au chapitre des autres nouveautés, l’hôpital planifie une augmentation des services externes et des environnements mieux adaptés pour les personnes âgées en réadaptation, en gériatrie, en suivi des maladies chroniques, telles le diabète, l’insuffisance cardiaque et les maladies pulmonaires obstructives chroniques. En déplaçant des cliniques existantes du centre ambulatoire vers le nouveau bâtiment, l’établissement pourra presque tripler les espaces en hémato-oncologie et en médecine de jour. Cet agrandissement permettra de passer de 13 à 22 chaises de traitement en oncologie et d’ajouter 8 espaces de traitement en médecine de jour et ainsi répondre à la croissance de la demande au cours des prochaines années.