La Fondation du cégep Édouard-Montpetit amasse 72 700 $ pour les équipes sportives Lynx

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

La Fondation du cégep Édouard-Montpetit a amassé 72 700 $ lors de l’édition annuelle du Tournoi de golf de RBC Banque Royale Rive-Sud, le 6 septembre. Cet appui indispensable permettra l’achat d’équipement de haut niveau, le transport vers des compétitions provinciales ou internationales et le maintien d’une équipe d’encadrement multidisciplinaire pour les quelque 300 étudiants-athlètes des équipes intercollégiales Lynx.

Une implication marquante

Partenaire majeur de l’événement, RBC s’est joint à la Fondation pour la cause de l’éducation pour une 24e année d’affilée. Contribuant à garder les étudiants sur les bancs d’école, le sport et l’implication parascolaire favorisent du même coup leur réussite. Jérémy Briand, ancien Lynx en cross-country en sait quelque chose. Sacré champion canadien collégial et athlète pancanadien par excellence en 2014, lors de son passage à Édouard-Montpetit, il a d’ailleurs souligné l’importance de son parcours. « En combinant sport et études avec les Lynx, ça m’a tellement apporté, a-t-il partagé. J’ai appris à gérer mon temps, gérer mon stress, à avoir un équilibre dans ma vie. De permettre à autant de jeunes de vivre cette expérience-là, c’est un immense cadeau que vous leur faites aujourd’hui et je vous en remercie ». Le tournoi, tenu sous la présidence d’honneur de M. Denis Gauvreau, associé chez Chiasson Gauvreau inc., rassemblait 152 golfeurs. Sur le terrain, ils ont échangé avec des Lynx et des athlètes olympiques invités par RBC, tout en profitant de petites douceurs offertes par la douzaine d’exposants présents qui agrémentaient l’expérience au fil du parcours.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)