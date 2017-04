La Fondation du Cégep É.-Montpetit remet trois bourses de la formation générale

Crédit photo : Cégep Édouard-Montpetit

(Communiqué Cégep Édouard-Montpetit)

La Fondation du Cégep a souligné l’implication et le travail remarquable de trois étudiants qui ont chacun reçu 750 $ en Bourse de la formation générale le 29 mars 2017.

Dan-Ha Huynh (Longueuil), étudiante en Sciences de la nature, profil Sciences de la santé, lauréate de la bourse en Littérature et français, Hugo Garant (Beloeil), étudiant en Sciences humaines, profil Monde, récipiendaire de la bourse en Philosophie et Jian Jin (Longueuil), étudiant d’Aircraft Maintenance à l’École nationale d’aérotechnique, gagnant de la bourse en Anglais ont reçu cette reconnaissance à l’occasion de la Semaine des arts, lettres et sciences humaines. Les trois étudiants sélectionnés par les professeurs des départements correspondants se sont démarqués par leur rigueur, leur implication en classe ou leur ténacité face aux défis rencontrés.

Le président du conseil d’administration de la Fondation, M. Serge Brasset, a salué la collaboration des professeurs en rappelant aux étudiants l’importance de la formation générale, fondamentale au parcours collégial. « Dans ces cours, vous aiguisez votre esprit d’analyse, votre sens critique ; vous vous éveillés à la culture, à la vie en société, et vous devenez un peu plus chaque jour, les citoyens de demain». Il a félicité les boursiers, modèles pour leurs pairs et source de fierté pour toute la communauté du Cégep et pour la Fondation.

Avec ces bourses, près de 60 000 $ ont été remis par la Fondation et ses différents partenaires depuis décembre 2016 pour appuyer l’engagement, la réussite et la persévérance des étudiants. Chaque année, la Fondation offre au-delà d’une centaine de bourses; soit plus de 2100 bourses à ce jour qui ont fait une différence dans la vie des étudiants.