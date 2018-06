La finale canadienne de la Coupe Danone des Nations à Boucherville

Les gagnants iront jouer en Espagne

Les jeunes joueurs de soccer qui participeront aux finales mondiales de la Coupe Danone des nations qui se dérouleront en Espagne en 2019 ont été choisis à Boucherville, lors de matchs enlevants disputés.

Dans le cadre d’un processus de sélection qui a débuté en mai dernier, la finale canadienne a réuni le 26 juin dernier sur le terrain Elie-Saab 2, plus de 50 jeunes âgés de 10 à 12 ans. Les meilleurs joueurs canadiens avaient rendez-vous pour la sélection des deux équipes féminine et masculine (24 joueurs qui représenteront le Canada, l’an prochain, à la Coupe des Nations Danone.

Parmi eux, il y avait le jeune Dylan Ray Rudolphe Pierre Alexis, de Boucherville. Malheureusement, son équipe de l’Est du pays (les blancs) qui affrontait celle de l’Ouest (les rouges), a perdu au compte de 3-0. Malgré cette défaite crève-cœur, Dylan a adoré son expérience.

« Je suis fier d’avoir fait partie des meilleurs joueurs de soccer au Canada, le niveau de jeu était très relevé. C’est sûr que c’est très triste que nous ayons perdu, car tout le monde voulait aller jouer en Espagne. Nous avons tout donné, mais nous avons manqué d’opportunités. Mais je dois dire que ce fut une très belle expérience et ça ne fait que commencer. Tous ceux qui sont ici ont un grand avenir que ce soit au niveau national, à la MLS (Major League Soccer) ou en Europe.»

Dylan a commencé à jouer au soccer à l’âge de 5 ans pour l’Express de Boucherville. Maintenant pour le club de Longueuil, il rêve d’une carrière professionnelle en soccer et de jouer pour une équipe européenne, particulièrement en Angleterre.