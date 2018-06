La Fête nationale prend une allure festive malgré la pluie à Boucherville

Le ciel sombre, les averses de pluie et le temps incertain n’ont pas empêché les Bouchervillois de célébrer la Fête nationale comme il se doit le samedi 23 juin. Le bleu était à l’honneur dans le Vieux-Boucherville au même titre que … le parapluie! Des centaines de citoyens installés à la Place de l’église avaient le goût de se retrouver ensemble et de célébrer leur appartenance au Québec. Ils ont fraternisé en groupe et assisté en grand nombre aux cérémonies organisées par la Ville pour cette occasion.

Les élus de la région ont donné le coup d’envoi aux festivités : le maire Jean Martel, les députés Xavier Barsalou Duval et Nathalie Roy de même que la présidente de la Commission scolaire des patriotes, Hélène Roberge, se sont adressés à tour de rôle au public afin de lui exprimer leurs voeux d’usage. Pour les écoliers et les élèves du secondaire, c’était un véritable jour de fête puisqu’ils viennent tout juste de débuter leurs vacances estivales!

Installés sur leurs échasses, des amuseurs publics qui déambulaient parmi la foule ont mis des sourires sur les visages avec leurs facéties et leur fantaisie. Ces personnages plus grands que nature portaient des costumes spectaculaires attirant tous les regards. Leur présence contrastait avec les nuages gris couvrant le ciel. Plusieurs personnes parmi la foule bougeaient le petit fleurdelisé qu’ils tenaient en main, comme le veut la tradition à la Saint-Jean. Le drapeau québécois dont on célèbre le 70e anniversaire cette année était bien présent.

Le moment fort de la soirée aura été le spectacle de la tournée Supernova avec une série de chansons qui ont fait le bonheur des spectateurs. Marie-Denise Pelletier, William Deslauriers, Nadja, Maxime Landry et Alexe Gaudreault ont offert une prestation enlevante qui en a réjoui plusieurs. Ces artistes ont mis un peu de soleil dans cette édition de la Fête nationale.

Le parapluie était nécessaire en cette soirée pluvieuse dans le Vieux-Boucherville. Les élus ont donné le coup d’envoi des festivités samedi soir. Les personnages historiques Louis-Hippolyte LaFontaine et son épouse Adèle Berthelot se sont promenés dans l’assistance. Les artistes de la tournée Supernova ont offert un spectacle enlevant.