La FCB Escola de Varennes débute la saison d’été 2017

Crédit photo : Courtoisie

L’Académie de Soccer officielle du FC Barcelone, installée au Centre multisports régional de Varennes débute ses

pratiques cette semaine. Une centaine de joueurs sont attendus pour cette première saison, pendant laquelle les enfants suivront les mêmes entrainements qu’au centre d’entrainement du Barça, sous la supervision de Xavi Perez, le directeur technique.

En plus des séances d’entrainement qui se dérouleront entre mai et octobre, les joueurs auront l’opportunité de

participer à un tournoi national à Toronto qui se déroulera en septembre 2017 où s’affronteront les 5 écoles canadiennes : Toronto, Vancouvert, Edmonton et Ottawa.

L’école rappelle que les inscriptions sont encore ouvertes et qu’il est possible de rejoindre l’académie en cours de

saison. Les personnes intéressées sont invitées à se rendre sur le site internet de l’école :