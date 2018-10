La distribution de sacs compostables à Sainte-Julie attire plusieurs centaines de citoyens

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie et la MRC de Marguerite-D’Youville sont fières d’annoncer que la distribution gratuite de sacs de plastique certifiés compostables et de sacs de papier pour les collectes de feuilles tenue samedi dernier a connu un vif succès en attirant près de 450 visiteurs dans le stationnement des Halles du Domaine.

Ce kiosque animé par des représentants de la Ville et de la MRC visait à faire connaître les solutions de rechange au plastique traditionnel pour les collectes de feuilles, en plus de permettre aux citoyens d’obtenir des renseignements ou conseils sur les diverses collectes de matières résiduelles.

Le sac de plastique certifié compostable de 33 po X 48 po qui a été distribué au kiosque commence graduellement à se retrouver sur les tablettes de certains commerces julievillois suite à des démarches effectuées par la MRC. Il est notamment possible de s’en procurer dans les magasins situés du côté sud de l’autoroute, dont Home Hardware, Jean Coutu et Provigo. D’autres points de vente devraient s’ajouter à compter de la semaine prochaine.

Pour en savoir plus sur les collectes de feuilles et autres matières résiduelles, les citoyens sont invités à visiter le site Internet de la MRC au margueritedyouville.ca.