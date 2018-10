La deuxième édition de la Fête Halloween Verchères promet d’être mémorable!

Crédit photo : Courtoisie

Il y a des endroits où les voisins ne se parlent pratiquement pas tandis qu’à d’autres endroits l’entraide est si grande qu’elle donne lieu à des moments magiques : le voisinage de la rue Duffilly à Verchères est sans aucun doute dans cette deuxième catégorie. On parle souvent de la magie de Noël, mais, là-bas, on peut vraiment dire qu’on y retrouve la magie de l’Halloween!

Alors petits et grands, avides de bonbons et de sensations fortes, prenez note que la deuxième édition de la Fête Halloween Verchères (FHV2018) se tiendra le mercredi 31 octobre prochain. Pour l’occasion, la rue sera fermée à la circulation automobile alors que ce grand événement familial gratuit et ouvert à tous se déroulera de 17 h à 20 h. Soulignons que la FHV2018 est l’œuvre d’un comité de citoyens exceptionnels, en collaboration avec Rues principales Verchères et la Municipalité.

Les activités ne manqueront pas puisque vous retrouverez sur place : animation du cirque Cirkazou, divers personnages costumés, le DJ Pierre de Lux, le groupe musical Echo’s Blues Band, le Magicien J, la conteuse Suzanne Gaudreault, l’Asile hanté du 122 ainsi que sa maison de sorcières, la passerelle hantée Moneris, le coin gourmand Marché Métro Verchères (hotdogs et soupe), le frisson glacé Coaticook, la camionnette Tim Hortons, le Chef Boucane qui offrira une dégustation de saucisses, une chasse aux fantômes, le réconfort d’un bon thé David’s Tea, un carnet d’activités, une kermesse où les participants pourront gagner des prix, différents kiosques où seront distribués divers produits et bien plus.

Navette et concours de déguisements

Il est à noter que la population est invitée à se rendre à pied afin de réduire la circulation de véhicules et d’assurer une sécurité optimale pour tous. Il y aura également une navette en minibus qui sera offerte par le Club Saint-Luc, de 17 h à 20 h. Celle-ci parcourra la rue Duvernay à partir du coin des rues Dansereau et Duvernay et elle se rendra jusqu’au débarcadère, à l’intersection de la rue Messier et Duvernay, soit tout près de la rue Dufilly. Pour l’occasion, le Centre communautaire de Verchères met son stationnement à la disposition des automobilistes afin qu’ils puissent profiter de la navette.

Les organisateurs ont également prévu un grand concours de déguisement pour les petits et les grands alors que deux catégories sont proposées, soit Enfants – 16 ans et moins et Adultes – 17 ans et plus. Les participants devront se faire prendre en photo à la zone Concours Pierre de Lux.

Les votes pour déterminer les gagnants se feront dès le lendemain de l’événement par le biais des médias sociaux (Facebook@fhv2018) et le site Internet de l’événement (www.fetehalloweenvercheres.com). Les prix seront remis aux gagnants lors d’une prise de photo officielle au bureau de Rues principales Verchères durant la première semaine de novembre.

Ça s’annonce monstrueusement l’fun!

Merci!

Le comité de la Fête Halloween Verchères remercie chaleureusement tous les résidents de la rue Duffily qui permettent l’organisation de cette fête, et ce, tant par leurs décorations que par la remise de friandises aux enfants. Des remerciements spéciaux sont adressés à l’Écocentre Secteur Sud (Varennes) de la MRC de Marguerite-D’Youville, Christine Goyette de la Ville de Varennes, Solmax et Rock Desranleau de PDI qui ont permis la réutilisation des matières afin de préparer les décors de l’événement construits à base de matière recyclées et recyclables. Les commanditaires de la fête sont également remerciés, car, sans eux, cet événement ne serait pas possible. Leurs noms figurent sur le site : www.fetehalloweenvercheres.com. Il est possible de suivre l’événement sur Facebook @fhv2018.